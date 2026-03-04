Jardins reconquis par le Collectif HDFS, Médiathèque Grand M, Toulouse

Jardins reconquis par le Collectif HDFS 3 avril – 3 mai Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T10:00:00+02:00 – 2026-04-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Du 3 avril au 3 mai

Situé au pied du Canigou dans les Pyrénées orientales, le petit village de Finestret a accueilli certains des plus grands artistes et personnalités catalanes et françaises au début du XXe siècle. Le sculpteur Gustave Violet, le peintre Louis Bausil, Gustave Fayet et George-Daniel de Monfreid proches de Paul Gauguin ont séjourné dans la maison Ginestou.

Le collectif HDFS et les adolescents du Mirail ont travaillé sur l’histoire de ce lieu, la maison et son jardin irrigué de canaux. Dans cette exposition, leurs photographies et leurs dessins sont présentés en regard des œuvres des années 1900 pour interroger le rapport entre l’histoire et le présent, entre l’humain et le jardin.

Vernissage mercredi 8 avril à 17h.

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

