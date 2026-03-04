Jardins reconquis par le Collectif HDFS, Médiathèque Grand M, Toulouse

Jardins reconquis par le Collectif HDFS Mercredi 8 avril, 17h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T17:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T17:00:00+02:00 – 2026-04-08T18:00:00+02:00

Mercredi 8 avril – 17h

Vernissage de l’exposition Jardins reconquis par le Collectif HDFS

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/jardins-reconquis-par-le-collectif-hdfs »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Vernissage de l’exposition