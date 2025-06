Jardins Suspendus au Bistrot Plage fête de la musique Le bistrot plage Marseille 7e Arrondissement 21 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Jardins Suspendus au Bistrot Plage fête de la musique Du samedi 21 au dimanche 22 juin 2025 de 19h à 0h. Le bistrot plage 60 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-22 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Le 21 juin, laissez-vous séduire par un cadre exceptionnel le Bistrot Plage, niché au cœur du quartier emblématique de la Corniche Kennedy.

Avec une vue imprenable sur la Méditerranée, cet endroit iconique se transforme en piste de danse à ciel ouvert.



Les Jardins Suspendus et MK3 vous invitent à une soirée inoubliable, où le son des vagues se mêlera aux rythmes envoûtants de la fête. Quoi de plus magique que de célébrer la musique les pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles ?



Un moment suspendu, entre terre et mer…



PLANÈTE 51

OYSTER CATCHER

FAB

DANNAU



:

Vin bio et cocktails d’amour des Jardins.

Sunset et bonheur

Système son FUNKTION ONE



/ :

Heure 18h 01h

Entrée uniquement sur pré-vente, pensez à réserver vos tickets.

Réservation de tables +33 6 42 56 23 44 .

Le bistrot plage 60 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On June 21, let yourself be seduced by an exceptional setting: the Bistrot Plage, nestled in the heart of the emblematic Corniche Kennedy district.

German :

Lassen Sie sich am 21. Juni von einem außergewöhnlichen Rahmen verführen: dem Bistrot Plage, das im Herzen des symbolträchtigen Viertels Corniche Kennedy liegt.

Italiano :

Il 21 giugno, lasciatevi sedurre da una cornice d’eccezione: il Bistrot Plage, situato nel cuore dell’emblematico quartiere Corniche Kennedy.

Espanol :

El 21 de junio, déjese seducir por un marco excepcional: el Bistrot Plage, enclavado en el corazón del emblemático barrio de la Corniche Kennedy.

