Jardins suspendus au Nhow miel de montagne et anoraak – Hôtel Nhow Marseille Marseille 8e Arrondissement, 1 juin 2025 19:00, Marseille 8e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Jardins suspendus au Nhow miel de montagne et anoraak Dimanche 1er juin 2025 de 19h à 0h. Hôtel Nhow Marseille 200 Corniche Président Kennedy Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20.99 – 20.99 – 20.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 19:00:00

fin : 2025-06-01 00:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Le 1er juin, rendez-vous au Nhow Hotel, sur notre corniche adorée, pour danser, siroter des cocktails et plonger dans l’ambiance de l’été comme on l’aime.

On ne pouvait pas lancer l’été sans une soirée au bord de la piscine… et juste à deux pas de la mer ! Le 1er juin, rendez-vous au Nhow Hotel, sur notre corniche adorée, pour danser, siroter des cocktails et plonger dans l’ambiance de l’été comme on l’aime.

Côté papilles, préparez-vous à un véritable feu d’artifice gustatif orchestré par le célèbre chef Adel Dakkar. Sa cuisine ensoleillée fera opérer la magie autour des braseiros !



Et bien sûr, une soirée signée Jardins, ce n’est jamais sans une sélection musicale aux petits oignons — ou devrions-nous dire… au Miel. Car cette année, nous avons l’immense plaisir d’accueillir Miel de Montagne ! Avec un set aussi original que sweet, il fera fondre vos cœurs et groover vos pieds jusqu’au bout de la nuit.

À ses côtés, Anoraak proposera ses meilleures sélections et compositions, mêlant avec brio indie-dance et sonorités disco.



Sun is shining, les cocktails sont prêts, la mer nous appelle… Il ne manque plus que vous pour chiller ensemble sous les étoiles !



Les plaisirs

Vin bio et cocktails d’amour des Jardins.

Sunset et bonheur

Déco by Jardins Suspendus

Food: Découvrez le chef Adel Dakkar



Entrée uniquement sur pré-vente, pensez à réserver vos tickets. .

Hôtel Nhow Marseille 200 Corniche Président Kennedy

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 42 56 23 44 jardinssuspendus.contact@gmail.com

English :

On June 1, head to the Nhow Hotel, on our beloved corniche, to dance, sip cocktails and soak up the atmosphere of summer as we like it.

German :

Am 1. Juni treffen wir uns im Nhow Hotel an unserer geliebten Corniche, um zu tanzen, Cocktails zu schlürfen und in die Stimmung des Sommers einzutauchen, wie wir ihn lieben.

Italiano :

Il 1° giugno, recatevi al Nhow Hotel, sulla nostra amata Corniche, per ballare, bere cocktail e divertirvi come piace a noi.

Espanol :

El 1 de junio, diríjase al Hotel Nhow, en nuestra querida Corniche, para bailar, tomar cócteles y divertirse en verano tal y como nos gusta.

L’événement Jardins suspendus au Nhow miel de montagne et anoraak Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille