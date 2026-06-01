Jardins vue mer, Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS, Castro

Jardins vue mer Samedi 6 juin, 08h00, 18h00 Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS Lecce

Utiliser des chaussures adaptées aux tractions en pente, basses et à semelle antidérapante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

https://youtu.be/SNBq1CvGMOE?feature=shared

Jardins d’Acanto, un projet partant de la base.

« I Giardini di Acanto » est un projet conçu par « Misticanza », une association de promotion sociale fondée par un groupe de jeunes de Castro, un village de la côte orientale du Salento (LE).

Lancé en janvier 2021, il est né du désir de réaménager et de repeupler certaines terrasses arborées dégradantes vers la côte, situées à proximité du centre historique et de la zone de fouilles archéologiques. Terrasses de grande valeur paysagère – pour la présence d’oliviers séculaires, « étendues » de murets à sec et petites œuvres d’ingénierie paysanne – qui étaient en état d’abandon en raison aussi bien de la rudesse du lieu, non accessible par les moyens agricoles, c’est le destin qui unit une grande partie du paysage rural salentin, fragmenté et négligé.

L’association a pu prendre en charge les quatre premières terrasses (pour un total d’environ 1700 m2) avec la promesse de les faire revenir vivants !

Avec l’objectif d’entretenir les terrasses, ils sont en train de réaliser un jardin construit du bas, utilisable et ouvert à tous dans lequel ils peuvent éduquer au soin et au respect pour la nature à travers des activités éducatives, expérimentales et récréatives. Un espace où pratiquer la proximité et le partage, où se retrouver en imaginant et en pratiquant de nouvelles façons de faire communauté.

Depuis 2026, d’autres terrassements ont été pris en charge, pour lesquels un écosystème de type génératif a été conçu.

Les jardins d’Acànto ne sont pas facilement accessibles, on y accède par la promenade des murs côté sud-est, dans la zone archéologique du temple d’Athéna, à travers un chemin de fer repérable par le panneau en bois portant l’inscription « Capanne » (autre zone archéologique sur la via Litoranea pour Santa Cesarea), il est recommandé d’utiliser des chaussures appropriées, malgré l’entretien des bénévoles, le chemin pourrait être glissant.

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Marina Carluccio