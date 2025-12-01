Jarnac | Après-midi dansante avec Tito Clément Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Jarnac | Après-midi dansante avec Tito Clément

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 14:30:00

2025-12-21

La ville de Jarnac vous propose une après-midi musicale et dansante pour tous à la salle des fêtes avec Tito Clément.



Buvette sur place.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 34

English :

The town of Jarnac offers an afternoon of music and dancing for all at the Salle des Fêtes with Tito Clément.



Refreshments on site.

German :

Die Stadt Jarnac bietet Ihnen einen musikalischen und tänzerischen Nachmittag für alle im Festsaal mit Tito Clément.



Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

La città di Jarnac propone un pomeriggio di musica e danza per tutti alla Salle des Fêtes con Tito Clément.



Bar di ristoro in loco.

Espanol :

La ciudad de Jarnac ofrece una tarde de música y baile para todos en la Salle des Fêtes con Tito Clément.



Bar de refrescos in situ.

