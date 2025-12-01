Jarnac | Après-midi dansante avec Tito Clément Auditorium Salle des fêtes Jarnac
Jarnac | Après-midi dansante avec Tito Clément
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21 14:30:00
2025-12-21
La ville de Jarnac vous propose une après-midi musicale et dansante pour tous à la salle des fêtes avec Tito Clément.
Buvette sur place.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 47 34
English :
The town of Jarnac offers an afternoon of music and dancing for all at the Salle des Fêtes with Tito Clément.
Refreshments on site.
German :
Die Stadt Jarnac bietet Ihnen einen musikalischen und tänzerischen Nachmittag für alle im Festsaal mit Tito Clément.
Erfrischungsgetränke vor Ort.
Italiano :
La città di Jarnac propone un pomeriggio di musica e danza per tutti alla Salle des Fêtes con Tito Clément.
Bar di ristoro in loco.
Espanol :
La ciudad de Jarnac ofrece una tarde de música y baile para todos en la Salle des Fêtes con Tito Clément.
Bar de refrescos in situ.
L’événement Jarnac | Après-midi dansante avec Tito Clément Jarnac a été mis à jour le 2025-11-07 par Destination Cognac