JARON MARSHALL – CLUB CAFE – CHATEAU ROUGE Annemasse

JARON MARSHALL Début : 2025-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

JaRon Marshall, pianiste et producteur d’Austin, s’est déjà produit sur les plus grandes scènes du globe avec les Black Pumas dont il est l’un des piliers depuis 2019. En plus d’être un virtuose du clavier, on l’a découvert comme un compositeur de talent avec son excellent premier album Earth Sounds en 2023. Il revient cet automne avec un nouvel opus plein de promesses, The Return of Slick. JaRon Marshall incarne un jazz qui se réinvente et se joue des frontières entre les styles : hip-hop, funk, r&b, néo-soul…

CLUB CAFE – CHATEAU ROUGE 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74