Jarret en risques Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen Marseille 13e Arrondissement

Jarret en risques

Samedi 21 mars 2026 de 14h30 à 16h30. Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Atelier d’échange autour de la diffusion du Web documentaire Vivre avec le risque inondation Une co production EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale

Atelier d’échange autour de la diffusion du Web documentaire Vivre avec le risque inondation Une co production EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale



La première date du projet Le jarret dans tous ses états soutenu par l’EPAGE HuCA est programmé le Samedi 21 mars de 14h30 à 16h30 autour du risque inondation dans notre ville.

Diffusion du Web documentaire Vivre avec le risque inondation Une co production EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale. Faites les bons choix ! Vivez une expérience interactive où chacune de vos décisions influence le destin des personnages habitants sur le territoire Huveaune-Cotier-Aygalades.



Nous échangerons sur les bonnes pratiques à adopter afin de mieux comprendre les risques auxquels nous sommes confrontés et identifierons les bonnes pratiques à adopter. .

Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 60 84 07 colineo.assenemce@gmail.com

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English :

Workshop on the web documentary Living with flood risk A co-production by EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale

L’événement Jarret en risques Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille