Jarret en risques Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen Marseille 13e Arrondissement
Jarret en risques Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen Marseille 13e Arrondissement samedi 21 mars 2026.
Jarret en risques
Samedi 21 mars 2026 de 14h30 à 16h30. Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21 16:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Atelier d’échange autour de la diffusion du Web documentaire Vivre avec le risque inondation Une co production EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale
Atelier d’échange autour de la diffusion du Web documentaire Vivre avec le risque inondation Une co production EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale
La première date du projet Le jarret dans tous ses états soutenu par l’EPAGE HuCA est programmé le Samedi 21 mars de 14h30 à 16h30 autour du risque inondation dans notre ville.
Diffusion du Web documentaire Vivre avec le risque inondation Une co production EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale. Faites les bons choix ! Vivez une expérience interactive où chacune de vos décisions influence le destin des personnages habitants sur le territoire Huveaune-Cotier-Aygalades.
Nous échangerons sur les bonnes pratiques à adopter afin de mieux comprendre les risques auxquels nous sommes confrontés et identifierons les bonnes pratiques à adopter. .
Conservatoire des Restanques Verger et Jardin Méditerranéen 1 chemin des Grives Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 60 84 07 colineo.assenemce@gmail.com
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English :
Workshop on the web documentary Living with flood risk A co-production by EPAGE HuCA & Atelier Bleu CPIE Côte Provençale
L’événement Jarret en risques Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille