Jarry LDLC Arena Décines-Charpieu
Jarry LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 28 mars 2026.
Jarry
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 27 – 27 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Jarry s’installe à la LDLC Arena de Lyon-Décines les 28 et 29 mars 2026. Des soirées pleines de rires et de surprises vous attendent !
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jarry will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on March 28 and 29, 2026. Evenings full of laughter and surprises await you!
L’événement Jarry Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme