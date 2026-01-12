Jarry LDLC Arena Décines-Charpieu

Jarry

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Jarry s’installe à la LDLC Arena de Lyon-Décines les 28 et 29 mars 2026. Des soirées pleines de rires et de surprises vous attendent !

.

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jarry will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on March 28 and 29, 2026. Evenings full of laughter and surprises await you!

L’événement Jarry Décines-Charpieu a été mis à jour le 2026-01-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme