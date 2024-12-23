Jarry Antarès Le Mans

Jarry

Antarès 2, Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Jarry, de retour au Mans, à Antarès !!!

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? LE RIRE ! Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort ! Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment Un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous ! Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour ni l’amour. .

Antarès 2, Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 67 00

Jarry, back in Le Mans, at Antarès !!!

Jarry, zurück in Le Mans, in Antares!!!

Jarry torna a Le Mans da Antarès!

¡Jarry vuelve a Le Mans en Antarès!

L'événement Jarry Le Mans a été mis à jour le 2025-01-20