Jarry Lille

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? LE RIRE !

Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort !

Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment Un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous !

Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour ni l’amour.

777 pont de Flandres Lille 59777 Nord Hauts-de-France +33 3 28 14 47 77

English :

In a world in crisis and on the brink of collapse, in a world where the forces of evil are triumphing a little more every day, the widow, the orphan and the well-to-do need a hero! His superpower? LAUGHTER!

Because laughter saves lives, because laughter brings light to the darkest places, and because laughter is the last chance to unite us and make us stronger!

A new, even crazier show in which Jarry reveals who he really is: a real man, while revealing the superhero in you!

Not recommended for people who don?t like humor or love.

German :

In einer Welt, die sich in einer Krise befindet und am Rande des Abgrunds steht, in einer Welt, in der die Mächte des Bösen jeden Tag ein bisschen mehr triumphieren, brauchen die Witwe, die Waise und die gutaussehenden Typen einen Helden! Seine Superkraft? LACHEN!

Weil Lachen Leben rettet, weil Lachen Licht an die dunkelsten Orte bringt und weil Lachen die letzte Chance ist, uns zu vereinen, um uns stärker zu machen!

Eine neue, noch verrücktere Show, in der Jarry enthüllt, was er wirklich ist: Ein echter Mann, und gleichzeitig den Superhelden in Ihnen entlarvt!

Diese Show ist nicht für Menschen geeignet, die weder Humor noch Liebe mögen.

Italiano :

In un mondo in crisi e sull’orlo del collasso, in un mondo in cui le forze del male trionfano ogni giorno di più, la vedova, l’orfano e il benestante hanno bisogno di un eroe! Il suo superpotere? LA RISATA!

Perché la risata salva le vite, perché la risata porta la luce nei luoghi più oscuri e perché la risata è l’ultima possibilità di unirci e renderci più forti!

Un nuovo spettacolo, ancora più folle, in cui Jarry rivela chi è veramente: un vero uomo, rivelando il supereroe che è in voi!

Sconsigliato a chi non ama l’umorismo e l’amore.

Espanol :

En un mundo en crisis y al borde del colapso, en un mundo donde las fuerzas del mal triunfan cada día un poco más, ¡la viuda, el huérfano y el acomodado necesitan un héroe! ¿Su superpoder? ¡LA RISA!

Porque la risa salva vidas, porque la risa lleva la luz a los lugares más oscuros y porque la risa es la última oportunidad para unirnos y hacernos más fuertes

Un nuevo espectáculo, aún más loco, en el que Jarry revela quién es realmente: ¡un hombre de verdad, al tiempo que desvela el superhéroe que hay en ti!

No recomendado para personas a las que no les guste el humor o el amor.

