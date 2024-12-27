(COMPLET) Jarry Troyes

(COMPLET) Jarry

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 29 – 29 – 39 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort !



Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment Un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous !



Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour ni l’amour. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

