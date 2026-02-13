Jasmine Not Jafar + Ventolune + Dee Lali, Ubu, Rennes

Jasmine Not Jafar

+ Ventolune + Dee Lali 27 et 28 février Ubu Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 10€ carte Curieuse / 12€ réduit* / 15€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T21:00:00+01:00 – 2026-02-27T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-28T00:00:00+01:00 – 2026-02-28T02:00:00+01:00

Sous le nom Jasmine Not Jafar se cache un des live électroniques les plus explosifs de la scène française actuelle. Le duo originaire de Tours mêle synthétiseurs et hymnes chantés pour nous donner une incontrôlable envie de danser. Avec un son évoquant Vitalic ou de The Prodigy et une attitude à la Sexy Sushi, il est probable que nous ne sortions pas indemne de cette déflagration sonore made in France.

Projet accompagné dans le cadre d’une production mutualisée entre Le Run Ar Puñs (Chateaulin), Hydrophone (Lorient) et Les Trans (Rennes), Ventolune est un duo new wave finistérien très prometteur, repéré par le Run Ar Puñs. À l’aube de la sortie de leur premier EP, nous sommes impatient·es de découvrir et de partager son nouveau live préparé lors de sessions de travail à l’Ubu.

Dee Lali est le récent projet de Sarah, membre du duo Valise programmé aux Trans Musicales 2024 et figure incontournable de la techno rennaise. Dans une veine davantage psytrance, elle vient de dévoiler son premier EP Ant Head, alternant tempo lents et rapides au sein d’un même morceau pour mieux nous attraper et nous laisser repu·es en fin de soirée !

Ubu 1 Rue Saint Hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jasmine-not-jafar-ventolune »}]

