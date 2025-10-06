JASON BROKERSS – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

JASON BROKERSS Début : 2026-03-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Après 463 dates de son premier spectacle, Jason Brokerss puise dans les anecdotes du quotidien la matière première de cette nouvelle création. Père de quatre enfants, il parle des relations familiales mais aussi amicales, fraternelles, amoureuses avec une grande tendresse et sincérité. Accompagné à la mise-en-scène par l’humoriste Fary, collaborateur de longue date, il est l’une des plumes les plus fines du stand-up actuel. Avec ses punchlines aiguisées et son allure décontractée, Jason Brokerss rigole de tous les sujets sans perdre le respect et un sens aigu de l’autodérision. Jason Brokerss est un humoriste, auteur et comédien. Après des études de commerce, il tente sa chance dans les scènes ouvertes parisiennes. Il est repéré et fait son entrée au Jamel comedy club. C’est là qu’il élabore et rode son premier spectacle et décide de se consacrer entièrement au stand-upTarif AA partir de 16 ans1h15

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74