JASON BROKERSS – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

initialement prévu le 26 mars 2025, le spectacle est reporté au 12 février 2026.Les billets restent valables. Veuillez vous rapprocher de votre point de vente initial pour toute demande de remboursement. “J’ai 4 enfants, vous pensez vraiment que j’ai le temps d’écrire une présentation pour mon nouveau spectacle ? Va falloir me faire confiance, j’ai plein de choses à vous raconter !”Jason BrokerssAprès plus de 450 dates de son précédent spectacle, Jason Brokerss, l’une des plumes les plus fines du stand-up actuel, est de retour sur scène.Avec son âme positive, sa vision maligne de la société et son sens affûté de l’écriture, il conte l’air du temps passé, actuel et interroge l’avenir à travers ses confidences de fils, père et mari.Auteur : Jason BrokerssMise en scène : Fary

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86