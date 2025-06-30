JASON BROKERSS – JASON BROKERSS – Grand garçon – La Merise Trappes

vendredi 9 janvier 2026.

Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : JASON BROKERSS – GRAND GARÇONRecommandé à partir de 16 ans “J’ai 4 enfants, vous pensez vraiment que j’ai le temps d’écrire une présentation pour mon nouveau spectacle ?Va falloir me faire confiance, j’ai plein de choses à vous raconter !”Nous n’avons pas pu en savoir plus – si ce n’est que le petit dernier a quelques mois et ne fait pas ses nuits… La vie de famille avec ses enfants et sa femme est la matière première du deuxième seul-en-scène de l’humoriste, dans lequel il défend un nouvel homme qui éclate le cadre du machisme domestique. Et ça fait du bien. Les Jeunes Ambassadeurs Culturels ont adoré, faites-leur confiance !

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78