JEAN DANS LA SALLE – LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres

JEAN DANS LA SALLE Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

MICHEL VAGNOUX, DAMIEN NOUGARÈDE & BACKSTAGE CONCEPT PRÉSENTENT : CITYPROD PRESENTE : JEAN DANS LA SALLEJean Lassalle se lance dans son premier one-man-show :“Jean dans la salle – Mes anecdotes d’une vie”Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant : “Jean dans la salle – Mes anecdotes d’une vie”.Pendant plus d’une heure, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain.Mis en scène par Magda Hadnagy, le spectacle offre une plongée intime dans une vie hors norme, avec une mise en scène épurée pour mettre en lumière l’homme derrière la personnalité publique.Connu pour son parcours politique atypique, son franc-parler et son lien indéfectible avec les Français, Jean Lassalle se lance sans une nouvelle aventure inattendue : la scène.Avec ton tout 1er one-man show ‘’Jean dans la salle – mes anecdotes d’une vie’’.Un spectacle authentique, drôle et profondément humain.Préparez-vous ça va être du grand spectacle !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY 20 GRANDE RUE 26300 Barbieres 26