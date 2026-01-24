Jason Brokerss spectacle Grands Garçons Bozouls
Jason Brokerss spectacle Grands Garçons Bozouls samedi 21 février 2026.
Jason Brokerss spectacle Grands Garçons
rue Elie Plegat Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Humour, stand-up, mis en scène par Fary. Dès 16 ans.
10 .
rue Elie Plegat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stand-up comedy, directed by Fary. Ages 16 and up.
L’événement Jason Brokerss spectacle Grands Garçons Bozouls a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)