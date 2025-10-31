Jason Donenfeld / Flurp JASS CLUB Paris
19h30 / Flurp invite Elisa Lécuyer
Chanteuse franco-vénézuélienne à l’univers métissé, Elisa Lécuyer mêle jazz, tradition latino-américaine et conte musical avec une élégance rare. De retour d’un séjour vibrant au Venezuela où elle a multiplié interviews et concerts, elle revient à Paris plus inspirée que jamais, prête à faire rayonner ses mélodies racontées entre boléros, bossa et standards revisités. Son timbre, tantôt intimiste tantôt volcanique, séduit autant qu’il transporte, invitant l’auditeur à un voyage émotionnel riche de poésie.
Elisa Lécuyer / voix
Jason Donenfeld / guitare
Adlane Aliouche / clavier
Gael Petrina / contrebasse
Joris Seguin / batterie
21h30 / Flurp invite Antoine Martin
Explorateur sonore audacieux, Antoine Martin traverse les frontières entre jazz, rock, pop et électro avec une liberté rare. Son saxophone, tantôt rugissant, tantôt aérien, dialogue avec les textures modernes et les grooves électriques pour créer un univers vibrant et organique.
Antoine Martin / saxophone
Jason Donenfeld / guitare
Adlane Aliouche / clavier
Gael Petrina / contrebasse
Joris Seguin / batterie
22h30 / Jam session Jazz menée par l’ensemble du sextet !
Infos & privatisation :
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Flurp est un groupe qui allie le jazz traditionnel à des sensibilités et des textures modernes, des sonorités rock, folk et issues de l’Americana. Un projet à la fois touchant et dansant
Le vendredi 31 octobre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
15 euros.
Tout public.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
