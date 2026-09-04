Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre La Haye du Puits La Haye
mercredi 28 octobre 2026 · La Haye du Puits · La Haye
Informations pratiques
La Haye
Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Découvrez la technique du jaspage avec l’illustratrice Manon Combes. Grâce à la peinture, aux tampons, aux pochoirs ou au dessin, chaque participant imagine un décor unique inspiré de l’univers du roman sélectionné. N’oubliez pas d’emmener votre livre favori si vous le souhaitez !
Dans le cadre du projet « Dé-formes » en partenariat avec la CC Côte Ouest Centre Manche. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre
L’événement Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre La Haye a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche
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