UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Haye

Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre La Haye du Puits La Haye

mercredi 28 octobre 2026 · La Haye du Puits · La Haye

Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre La Haye du Puits La Haye

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Haye du Puits
Adresse
5 rue de la libération
Ville
50250 La Haye
Département
Manche
Tarif

La Haye

Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Découvrez la technique du jaspage avec l’illustratrice Manon Combes. Grâce à la peinture, aux tampons, aux pochoirs ou au dessin, chaque participant imagine un décor unique inspiré de l’univers du roman sélectionné. N’oubliez pas d’emmener votre livre favori si vous le souhaitez !

Dans le cadre du projet « Dé-formes » en partenariat avec la CC Côte Ouest Centre Manche.   .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  mediatheque@la-haye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre

L’événement Jaspage ou l’art de décorer les tranches de livre La Haye a été mis à jour le 2026-09-04 par Côte Ouest Centre Manche

À voir aussi à La Haye (Manche)