J’aurais voulu être Jeff Bezos

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – 29 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Découvrons un réquisitoire satirique et festif passant au crible le patron du géant américain Amazon et la vision du monde qu’il contribue à façonner.

Dans un cabaret aux multiples facettes, l’épatant Collectif P4 s’appuie sur des faits documentés et jongle avec les styles. Alexandrins, théâtre de boulevard, absurde, ultra-réalisme, rap et autres surprises viennent distiller une réflexion critique autour de cet inquiétant personnage et de son hydre tentaculaire. Autant de styles survoltés pour varier les plaisirs et les angles d’attaque pour la raillerie et la réflexion.

Ce spectacle repose sur le désir de dérouter, de surprendre et d’amuser surtout. Le texte et la mise en scène totalement déjantés sont servis par cinq comédiens diablement talentueux, drôles, justes et pleins de panache, qui s’attachent à nous dérouter en permanence en interprétant tour à tour le rôle de Jeff Bezos. 7 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

Discover a satirical and festive indictment of the boss of American giant Amazon and the vision of the world he helps to shape.

German :

Entdecken wir eine satirische und festliche Anklage, die den Chef des amerikanischen Riesen Amazon und die Weltanschauung, die er mitgestaltet, unter die Lupe nimmt.

Italiano :

Scoprite un’accusa satirica e festosa al capo del gigante americano Amazon e alla visione del mondo che sta contribuendo a plasmare.

Espanol :

Descubra un alegato satírico y festivo contra el jefe del gigante estadounidense Amazon y la visión del mundo que está contribuyendo a forjar.

L’événement J’aurais voulu être Jeff Bezos Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme