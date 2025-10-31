J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS Montval-sur-Loir
J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS Montval-sur-Loir mardi 13 janvier 2026.
J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS
92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:30:00
fin : 2026-01-13 21:45:00
Date(s) :
2026-01-13
THÉÂTRE J’aurais voulu être Jeff Bezos est un cabaret satirique et joyeusement corrosif qui s’attaque au mythe de l’entrepreneur visionnaire. À travers alexandrins, théâtre de boulevard et humour grinçant, le spectacle dresse le portrait d’un Jeff Bezos aussi fascinant qu’inquiétant, propu
.
92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 47 97 lacastelorienne@montvalsurloir.fr
English :
THÉÂTRE J?aurais voulu être Jeff Bezos is a satirical and joyously corrosive cabaret that attacks the myth of the visionary entrepreneur. Through alexandrines, boulevard theater and wry humor, the show paints a portrait of Jeff Bezos as fascinating as he is disturbing, propu
German :
THEATER J’aurais voulu être Jeff Bezos ist ein satirisches und fröhlich-korrosives Kabarett, das den Mythos des visionären Unternehmers angreift. Mit Alexandrinern, Boulevardtheater und grimmigem Humor zeichnet das Stück das Porträt eines ebenso faszinierenden wie beunruhigenden Jeff Bezos
Italiano :
TEATRO J?aurais voulu être Jeff Bezos è un cabaret satirico e gioiosamente corrosivo che attacca il mito dell’imprenditore visionario. Utilizzando alessandrini, teatro di strada e umorismo ironico, lo spettacolo dipinge il ritratto di un Jeff Bezos tanto affascinante quanto inquietante, un propu
Espanol :
TEATRO J?aurais voulu être Jeff Bezos es un cabaret satírico y alegremente corrosivo que ataca el mito del empresario visionario. A base de alejandrinos, teatro de bulevar y humor irónico, el espectáculo dibuja el retrato de un Jeff Bezos tan fascinante como inquietante, un propu
L’événement J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2025-10-31 par CDT72