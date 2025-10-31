J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS

92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13 21:45:00

Date(s) :

2026-01-13

THÉÂTRE J’aurais voulu être Jeff Bezos est un cabaret satirique et joyeusement corrosif qui s’attaque au mythe de l’entrepreneur visionnaire. À travers alexandrins, théâtre de boulevard et humour grinçant, le spectacle dresse le portrait d’un Jeff Bezos aussi fascinant qu’inquiétant, propu

.

92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 47 97 lacastelorienne@montvalsurloir.fr

English :

THÉÂTRE J?aurais voulu être Jeff Bezos is a satirical and joyously corrosive cabaret that attacks the myth of the visionary entrepreneur. Through alexandrines, boulevard theater and wry humor, the show paints a portrait of Jeff Bezos as fascinating as he is disturbing, propu

German :

THEATER J’aurais voulu être Jeff Bezos ist ein satirisches und fröhlich-korrosives Kabarett, das den Mythos des visionären Unternehmers angreift. Mit Alexandrinern, Boulevardtheater und grimmigem Humor zeichnet das Stück das Porträt eines ebenso faszinierenden wie beunruhigenden Jeff Bezos

Italiano :

TEATRO J?aurais voulu être Jeff Bezos è un cabaret satirico e gioiosamente corrosivo che attacca il mito dell’imprenditore visionario. Utilizzando alessandrini, teatro di strada e umorismo ironico, lo spettacolo dipinge il ritratto di un Jeff Bezos tanto affascinante quanto inquietante, un propu

Espanol :

TEATRO J?aurais voulu être Jeff Bezos es un cabaret satírico y alegremente corrosivo que ataca el mito del empresario visionario. A base de alejandrinos, teatro de bulevar y humor irónico, el espectáculo dibuja el retrato de un Jeff Bezos tan fascinante como inquietante, un propu

L’événement J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2025-10-31 par CDT72