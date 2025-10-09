J’aurais voulu être Jeff Bezos Rue de Boisgelin Pleubian

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-09 20:30:00

Et c’est pour qui ?

« Pour qui adorent l’humour mordant, les satires bien ficelées et les réflexions percutantes sur notre monde ultra-connecté, notre société de consommation ou qui souhaitent faire connaissance avec ce bon vieux Jeff. Dès 12 ans

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon en 1994, a révolutionné le commerce en ligne en faisant de son entreprise un géant du e-commerce et du cloud. Passionné par l’exploration spatiale, il crée Blue Origin en 2000 pour développer des fusées et rendre l’espace plus accessible. Il investit aussi massivement dans l’intelligence artificielle, intégrant l’IA dans Amazon (Alexa, logistique, AWS) et finançant des startups comme Anthropic et Figure AI. Bien qu’il ait quitté son poste de PDG d’Amazon en 2021, il reste un acteur clé de l’innovation technologique.

J’aurais voulu être Jeff Bezos est une comédie satirique s’appuyant sur des faits documentés où tout est vrai. Comme une offrande faite à cette divinité moderne, la pièce est un pot-pourri surprenant aux ingrédients multiples. Au menu de l’alexandrin, du vaudeville, du témoignage brut et d’autres surprises servis avec humour, énergie et joie pour donner un point de vue kaléidoscopique sur cet inquiétant personnage, sa vision du monde et la transformation qu’il opère sur nos vies disruptées.

Le Collectif P4 est une compagnie théâtrale fondée à Marseille en 2019. Il se distingue par un humour incisif et une capacité à aborder des sujets complexes avec originalité, invitant le public à réfléchir sur les enjeux de notre époque. .

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

