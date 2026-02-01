J’aurais voulu être Jeff Bezos Yzeurespace Yzeure

J’aurais voulu être Jeff Bezos

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Attention pépite ! S’attaquer au thème de la surconsommation en abordant la vie de l’homme le plus riche du monde ne paraît pas, de prime abord, particulièrement théâtral.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watch out! Tackling the theme of over-consumption through the life of the richest man in the world doesn’t, at first glance, seem particularly theatrical.

L’événement J’aurais voulu être Jeff Bezos Yzeure a été mis à jour le 2025-08-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région