JAV club scène ouverte Maison de la musique et de la danse Valence

JAV club scène ouverte

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Début : 2026-02-02 19:30:00

fin : 2026-04-27 19:30:00

2026-02-02 2026-03-23 2026-04-27

Les JAV club sont des soirées scènes ouvertes dédiées aux élèves musiciens, professionnels et amateurs, de Jazz Action Valence et du Conservatoire, qui se retrouvent pour présenter un ou plusieurs morceaux, en solo, duo ou groupe.

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com

English :

The JAV club is an open stage evening dedicated to professional and amateur student musicians from Jazz Action Valence and the Conservatoire, who come together to perform one or more pieces, in solo, duo or group.

