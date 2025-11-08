JAV Contreband + PALMOS Espace d’Orfeuille Charpey
Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Une soirée entre jazz, world music et voyages sonores.
Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com
English :
An evening of jazz, world music and sound travel.
German :
Ein Abend zwischen Jazz, Weltmusik und Klangreisen.
Italiano :
Una serata di jazz, world music e viaggi sonori.
Espanol :
Una velada de jazz, músicas del mundo y viajes sonoros.
