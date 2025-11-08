Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JAV Contreband + PALMOS Espace d'Orfeuille Charpey

JAV Contreband + PALMOS Espace d’Orfeuille Charpey samedi 8 novembre 2025.

JAV Contreband + PALMOS

Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : 
Début : 2025-11-08 20:30:00
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08 20:30:00

Date(s) :
2025-11-08

Une soirée entre jazz, world music et voyages sonores.
Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60  info@jazzactionvalence.com

English :

An evening of jazz, world music and sound travel.

German :

Ein Abend zwischen Jazz, Weltmusik und Klangreisen.

Italiano :

Una serata di jazz, world music e viaggi sonori.

Espanol :

Una velada de jazz, músicas del mundo y viajes sonoros.

