J’avais ma petite robe à fleurs Le Colisée Lens

J’avais ma petite robe à fleurs Le Colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Une société de production de télévision demande à Blanche Baillard de témoigner.

Elle a trois jours pour raconter son histoire, seule chez elle, face à une caméra.

Si elle est convaincante et pertinente , elle pourra participer au direct et, devant des millions de téléspectateurs, raconter le pire événement de sa vie.

Blanche Baillard croit que raconter va l’aider à oublier… .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

A woman, a past, a camera… Blanche Baillard has three days to decide whether telling her story will bring her closure.

German :

Eine Frau, eine Vergangenheit, eine Kamera… Blanche Baillard hat drei Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie mit ihrer Geschichte abschließen kann.

Italiano :

Una donna, un passato, una telecamera… Blanche Baillard ha tre giorni di tempo per decidere se raccontare la sua storia le farà chiudere i conti.

Espanol :

Una mujer, un pasado, una cámara… Blanche Baillard tiene tres días para decidir si contar su historia le aportará un cierre.

