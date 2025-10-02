J’avais ma petite robe à fleurs Le Colisée Lens
Une femme, un passé, une caméra… Blanche Baillard a trois jours pour décider si livrer son histoire peut lui permettre d’enfin tourner la page.
Une société de production de télévision demande à Blanche Baillard de témoigner.
Elle a trois jours pour raconter son histoire, seule chez elle, face à une caméra.
Si elle est convaincante et pertinente , elle pourra participer au direct et, devant des millions de téléspectateurs, raconter le pire événement de sa vie.
Blanche Baillard croit que raconter va l’aider à oublier… .
English :
A woman, a past, a camera… Blanche Baillard has three days to decide whether telling her story will bring her closure.
German :
Eine Frau, eine Vergangenheit, eine Kamera… Blanche Baillard hat drei Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie mit ihrer Geschichte abschließen kann.
Italiano :
Una donna, un passato, una telecamera… Blanche Baillard ha tre giorni di tempo per decidere se raccontare la sua storia le farà chiudere i conti.
Espanol :
Una mujer, un pasado, una cámara… Blanche Baillard tiene tres días para decidir si contar su historia le aportará un cierre.
