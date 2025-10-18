JAY-JAY JOHANSON – EGLISE ST MAURICE Lille

JAY-JAY JOHANSON Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : JAY-JAY JOHANSONAvec une inspiration sans cesse renouvelée, Jay-Jay signe avec “Backstage” ce qui est déjà son 15ème album. On y retrouve ce qui constitue inlassablement les bases fondamentales de son univers musical : le jazz, le trip hop, la pop et parfois même quelques touches d’easy listenning. Le premier extrait, le planant “How Long Do you Think We’re Gonna Last?” impose une délicieuse musique soul, jusqu’alors quelque peu inédite au sein des 14 premiers albums de Jay-Jay. Co-composé avec son complice de toujours Erik Jansson, grand fan de Marvin Gaye, ce morceau aux accords monotones a inspiré Jay-Jay vers des sonorités alors jamais explorées.Sur “Backstage” et pour la première fois dans sa discographie Jay-Jay un morceau entièrement chanté en français et dédié à Rimbaud. Le texte est signé de l’écrivain français Renaud Santa Maria. Comme un hommage innocent et non prémédité à David Lynch Jay-Jay a récemment invité le comédien Harry Goaz (Twin Peaks) sur une version rework de “Trompe L’oeil” le titre qui ouvre album et qui dont plusieurs versions sortiront sous forme d’EP dérivé autour de l’été.Déjà présente sur plusieurs morceaux de sa discographie, Jay-Jay invite Laura Delicata sa compagne sur l’entrainant “Glue”, un morceau dont l’étrangeté progressive finit son parcours sur une coda “house music”. Enfin, Jay-Jay livre une version personnelle de “Lujon” la chanson culte de à l’occasion de l’année du 100ème anniversaire de son compositeur Henry Mancini.Enregistré à Stockholm pendant l’hiver 2024, l’album a été masterisé à Paris par l’incontournable Alex Gopher (Air, Phoenix, Bob Sinclar…). La pochette de “Backstage” a été à juste titre shootée backstage lors d’un concert à Londres en 2024. Après “Kings Cross” en 2019 contenant l’un de ses plus grand succès à ce jour “Heard Somebody Whistle”, C’est ainsi la deuxième fois que les liens qui unissent Jay-Jay et la capitale britannique sont exprimés sur le visuel d’un de ses albums.

EGLISE ST MAURICE 8 PARVIS SAINT-MAURICE 59000 Lille 59