Jay Jay Johanson La Barakason Rezé mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 20:00 – 23:00

Gratuit : non 8€ à 18€

On retrouve dans Backstage, son 15ème album, les bases fondamentales de son univers musical, mais également une note délicieuse de musique soul et pour la première fois, un morceau entièrement chanté en français et dédié à Rimbaud. Parmi ces nouveautés, il nous gratifiera sans doute de quelques-uns de ses titres incontournables, au cœur d’un concert qui s’annonce comme un évènement, tant les rendez-vous qu’il donne à son public sont habités, sensibles et beaux.

La Barakason Rezé 44400

