Jay Jay Johanson Place des Jacobins Le Mans
Jay Jay Johanson Place des Jacobins Le Mans jeudi 9 avril 2026.
Jay Jay Johanson
Place des Jacobins LE SCARRON Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09 23:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Pour célébrer le 30e anniversaire de la sortie du premier album de Jay-Jay Johanson, Whiskey , quelques concerts exclusifs seront organisés au cours desquels cet album trip-hop légendaire sera interprété dans son intégralité, accompagné d’une sélection des meilleurs titres issus des 15 autres albums de l’extraordinaire carrière de Jay-Jay. .
Place des Jacobins LE SCARRON Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jay Jay Johanson Le Mans a été mis à jour le 2026-02-12 par CDT72