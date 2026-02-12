Jay Jay Johanson Place des Jacobins Le Mans

Jay Jay Johanson

Place des Jacobins LE SCARRON Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 23:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Pour célébrer le 30e anniversaire de la sortie du premier album de Jay-Jay Johanson, Whiskey , quelques concerts exclusifs seront organisés au cours desquels cet album trip-hop légendaire sera interprété dans son intégralité, accompagné d’une sélection des meilleurs titres issus des 15 autres albums de l’extraordinaire carrière de Jay-Jay. .

Place des Jacobins LE SCARRON Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

