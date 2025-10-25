JAY-JAY JOHANSON LE METRONUM Toulouse

JAY-JAY JOHANSON LE METRONUM Toulouse samedi 25 octobre 2025.

JAY-JAY JOHANSON

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 30 EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Depuis plus de 25 ans, le crooner suédois Jay-Jay Johanson ne cesse de nous surprendre par l’élégance et la délicatesse de son univers pop mélancolique toujours en mutation.

Avec Backstage, son dernier album, on retrouve ce qui constitue inlassablement les bases fondamentales de son univers musical le jazz, le trip hop, la pop et parfois même quelques touches d’easy listening.

Jay Jay nous offre quelques surprises l’invitation du comédien Harry Goaz (Twin Peaks) ou encore un morceau entièrement chanté en français et dédié à Rimbaud. 24 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

For over 25 years, Swedish crooner Jay-Jay Johanson has never ceased to surprise us with the elegance and delicacy of his ever-changing, melancholy pop universe.

German :

Seit über 25 Jahren überrascht uns der schwedische Crooner Jay-Jay Johanson immer wieder mit der Eleganz und Zartheit seines melancholischen Pop-Universums, das sich immer wieder verändert.

Italiano :

Da oltre 25 anni, il crooner svedese Jay-Jay Johanson non ha mai smesso di sorprenderci con l’eleganza e la delicatezza del suo universo pop malinconico in continua evoluzione.

Espanol :

Desde hace más de 25 años, el crooner sueco Jay-Jay Johanson no ha dejado de sorprendernos con la elegancia y la delicadeza de su universo pop melancólico y siempre cambiante.

L’événement JAY-JAY JOHANSON Toulouse a été mis à jour le 2025-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE