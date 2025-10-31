Jay-Jay Johanson Trip-hop élégant Grande Carène Brest

Jay-Jay Johanson Trip-hop élégant Grande Carène Brest vendredi 31 octobre 2025.

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Si vous aimez Portishead, Tindersticks et David Sylvian, vous aimerez ce maître d’un trip-hop mélancolique et sophistiqué. L’artiste revient avec un quinzième album au parfum jazzy, cinématographique et doucement soul.

Entre spleen nordique et sensualité feutrée, il chante l’amour, la mémoire et les fantômes, dans une pop vaporeuse aux reflets lynchiens.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19:30

Réservation fortement recommandée. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

