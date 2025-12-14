Jayac Attac 2ème festival Rock VTT

Salle des fêtes Jayac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Jayac Attac c’est un festival VTT, rock et gastronomie.

Ride d’environ 30 km et 1000m de dénivelé avec plusieurs spéciales.

Après le ride, mode fiesta avec 2 concerts live rock et Basto aux cuisines

Renseignements et réservations 06.18.11.32.09

tracedefreincollectif@gmail.com

Jayac Attac c’est un festival VTT, rock et gastronomie.

Pour cette 2ème édition, le ride sera d’environ 30 km et 1000m de dénivelé avec plusieurs spéciales sur des traces shapées par nos soins. Tu ne devrais pas être déçu…

Après le ride, on passe en mode fiesta avec 2 concerts live rock et Basto aux cuisines (attention les papilles) penses à réserver ton repas !

Renseignements et réservations 06.18.11.32.09

tracedefreincollectif@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/trace-defrein-collectif/evenements/jayac-attac-2026-inscription .

Salle des fêtes Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 11 32 09 tracedefreincollectif@gmail.com

English : Jayac Attac 2ème festival Rock VTT

Jayac Attac is a mountain bike, rock and gastronomy festival.

Ride of about 30 km and 1000m of ascent with several special stages.

After the ride, fiesta mode with 2 live rock concerts and Basto in the kitchen

Information and reservations: 06.18.11.32.09

tracedefreincollectif@gmail.com

L’événement Jayac Attac 2ème festival Rock VTT Jayac a été mis à jour le 2025-12-11 par OT du pays de Fénelon