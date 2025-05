Jazz à Beaulieu – Beaulieu-lès-Loches, 8 juillet 2025 19:30, Beaulieu-lès-Loches.

Cet été, Jazz à Beaulieu se déploie autour de quatre concerts de jazz aux esthétiques variées.

Mini-saison estivale organisée par l’association La Villa-Beaulieu, les concerts de Jazz à Beaulieu sont ouverts à tou.te.s, dans une ambiance intimiste et chaleureuse à venir écouter autour d’un verre et d’une restauration légère et locale. .

Place des Écoles

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 70 13 17 lavillabeaulieu@gmail.com

English :

This summer, Jazz à Beaulieu unfolds around four jazz concerts of varied aesthetics.

A summer mini-season organized by the Villa-Beaulieu association, the concerts are open to all, and can be enjoyed with a drink and light local fare.

German :

Diesen Sommer finden im Rahmen von Jazz à Beaulieu vier Jazzkonzerte unterschiedlicher Ästhetik statt.

Die Konzerte werden von der Vereinigung La Villa-Beaulieu organisiert und sind für alle offen, die bei einem Getränk und leichten lokalen Speisen zuhören möchten.

Italiano :

Quest’estate, Jazz à Beaulieu propone quattro concerti jazz di diverso fascino estetico.

Una mini-stagione organizzata dall’associazione Villa-Beaulieu, i concerti sono aperti a tutti e offrono bevande e piatti leggeri locali.

Espanol :

Este verano, Jazz à Beaulieu propone cuatro conciertos de jazz de estética variada.

En una minitemporada organizada por la asociación Villa-Beaulieu, los conciertos están abiertos a todos, con bebidas y comida local ligera.

