Jazz à la loupe par le blue jazz Band A5+, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

samedi 4 juillet 2026 · Mairie de Chaville - Parc de l'hôtel de ville · Chaville

Informations pratiques

Jazz à la loupe par le blue jazz Band A5+ Samedi 4 juillet, 19h30 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Découvrez le jazz sous toutes ses coutures !

A5+ crée en septembre 2023 est composé de 5 musiciens et + à l’occasion. Devant une rythmique batterie-contrebasse-guitare, un duo saxo-ténor-harmonica vous fera redécouvrir les standards avec des titres incontournables sous de nouvelles couleurs.

Venez vivre une expérience unique ! Ambiance conviviale, du swing, des interprètes inspirés, des mélodies envoûtantes pour faire vibrer l’hôtel de ville.

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Jazz à la loupe, un concert de jazz plein d’énergie dans lequel le groupe A5+ nous fait redécouvrir les standards sous de nouvelles couleurs. musique concert