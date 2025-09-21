Jazz à la Lyonnaise – concert du groupe Take Ten (standards jazz années 60) Cercle bouliste du Point du Jour Lyon

gratuité, environ 500 places, amener son pliant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T21:00:00

Dans le cadre unique et patrimonial d’une architecture contemporaine de préau couvrant un des plus grands cercles boulistes de jeu de longue dit à la Lyonnaise dans le 5ème arrondisement, le groupe Take Ten va jinterpréter des standards de Jazz des origines de cette musique à nos jours sur des arrangements originaux .Avec Christian Lignais à la batterie, François Manniez au clavier, Pierre Janin à la basse et François Dumont d’ayot aux saxophones et flûte.

Cercle bouliste du Point du Jour 5 rue des Aqueducs, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0675472396 Cercle bouliste ancestral à l’architecture contemporaine (préau) abritant un cercle actif de jeu à la longue dit à la Lyonnaise, sport patrimonial de Lyon. Bus, parking

