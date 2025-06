JAZZ À LA MANUFACTURE HAPPY MERCREDY FLO TYIO Montolieu 13 août 2025 18:30

Aude

JAZZ À LA MANUFACTURE HAPPY MERCREDY FLO TYIO 12 Rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 18:30:00

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Happy Mercredy Concert acoustique en extérieur.

Tous les mercredis soirs dans les jardins de L’Apostrophe.

Quand les musiciens descendent de scène, une belle soirée sous le tilleul à partir de 18h30.

Flo Tyio chanson et accordéon.

.

12 Rue des Pyrénées

Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18

English :

Happy Mercredy Outdoor acoustic concert.

Every Wednesday evening in the gardens of L?Apostrophe.

When the musicians come down from the stage, a beautiful evening under the lime tree starts at 6.30pm.

Flo Tyio song and accordion.

German :

Happy Mercredy Akustisches Konzert im Freien.

Jeden Mittwochabend in den Gärten von L’Apostrophe.

Wenn die Musiker von der Bühne kommen, ein schöner Abend unter der Linde ab 18:30 Uhr.

Flo Tyio: Chanson und Akkordeon.

Italiano :

Happy Mercredy Concerto acustico all’aperto.

Ogni mercoledì sera nei giardini de L’Apostrophe.

Quando i musicisti scendono dal palco, dalle 18.30 è una bella serata sotto il tiglio.

Flo Tyio: canzoni e fisarmonica.

Espanol :

Happy Mercredy Concierto acústico al aire libre.

Todos los miércoles por la noche en los jardines de L’Apostrophe.

Cuando los músicos se bajan del escenario, a partir de las 18.30 h. se disfruta de una agradable velada bajo el tilo.

Flo Tyio: canciones y acordeón.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE HAPPY MERCREDY FLO TYIO Montolieu a été mis à jour le 2025-06-17 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme