Jazz à la MJC MJC de Morlaix Morlaix
Jazz à la MJC MJC de Morlaix Morlaix lundi 30 mars 2026.
Jazz à la MJC
MJC de Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 18:30:00
fin : 2026-03-30 20:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Les ateliers jazz du Patio, école d’enseignement artistique du Pays de Morlaix, en partenariat avec l’association artistique de Carantec, vous invitent à une soirée musicale placée sous le signe du jazz.
Ce concert mettra à l’honneur le travail des élèves qui composent ces ateliers. Au programme des standards du jazz revisités et d’autres morceaux moins connus pour découvrir ou redécouvrir cet univers musical riche et vivant.
Que vous soyez amateur de jazz ou simplement curieux, un rendez-vous à ne pas manquer pour bien débuter la semaine en musique ! .
MJC de Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 26 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jazz à la MJC
L’événement Jazz à la MJC Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Ad Libitum Sew Morlaix 27 mars 2026
- The Merry Bellies en concert MJC Morlaix 27 mars 2026
- Stage de Taichi- Mois de la langue bretonne Morlaix 28 mars 2026
- CINÉ-RENCONTRE un samedi avec Yolande Zauberman SEW Manufacture des tabacs Morlaix 28 mars 2026
- Stage de danse contemporaine Route de Paris Morlaix 29 mars 2026