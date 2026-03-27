Jazz à la MJC MJC de Morlaix Morlaix

Jazz à la MJC

MJC de Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 18:30:00

fin : 2026-03-30 20:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Les ateliers jazz du Patio, école d’enseignement artistique du Pays de Morlaix, en partenariat avec l’association artistique de Carantec, vous invitent à une soirée musicale placée sous le signe du jazz.

Ce concert mettra à l’honneur le travail des élèves qui composent ces ateliers. Au programme des standards du jazz revisités et d’autres morceaux moins connus pour découvrir ou redécouvrir cet univers musical riche et vivant.

Que vous soyez amateur de jazz ou simplement curieux, un rendez-vous à ne pas manquer pour bien débuter la semaine en musique ! .

MJC de Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 26 95

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English : Jazz à la MJC

L’événement Jazz à la MJC Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX