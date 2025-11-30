JAZZ A LA NOUVELLE ORLEANS – SALLE SÉVIGNÉ Lambesc

JAZZ A LA NOUVELLE ORLEANS – SALLE SÉVIGNÉ Lambesc dimanche 30 novembre 2025.

JAZZ A LA NOUVELLE ORLEANS Début : 2025-11-30 à 16:00. Tarif : – euros.

Nous vous invitons à visiter les mélodies venues de la Nouvelle Orléans, la Californie gravées dans votre mémoire et sur vos vinyles.Le duo Michael Tabury et Julian Brunet interprèteront sur votre scène les titres anciens et vous feront découvrir des trésors cachés . DEMANDER LE PROGRAMME-Artistes Michael TaburyJulian Brunet Camille Charles

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE SÉVIGNÉ PLACE DES ÉTATS GÉNÉRAUX 13410 Lambesc 13