JAZZ à la Sout Ensemble de Jazz du Conservatoire Auzances

JAZZ à la Sout Ensemble de Jazz du Conservatoire

EHPAD Le Bois Joli Auzances Creuse

Ensemble de jazz du Conservatoire

Animé et dirigé par Jean-François Prin, l’Ensemble de jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et d’art dramatique Emile Goué permet aux élèves intéressés de découvrir les spécificités de cette esthétique à travers une pratique collective.

Dans ce cadre, être sur scène, dans les conditions ordinaires d’un concert, participe pleinement de l’enseignement.

C’est donc avec un réel plaisir que le Festival accueille à nouveau ce bel ensemble lors de cette 27e édition.

Concert en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental Emile Goué

