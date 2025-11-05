Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JAZZ à la Sout Ensemble de Jazz du Conservatoire Auzances mercredi 5 novembre 2025.

EHPAD Le Bois Joli Auzances Creuse

2025-11-05
Ensemble de jazz du Conservatoire
Animé et dirigé par Jean-François Prin, l’Ensemble de jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental de musique et d’art dramatique Emile Goué permet aux élèves intéressés de découvrir les spécificités de cette esthétique à travers une pratique collective.
Dans ce cadre, être sur scène, dans les conditions ordinaires d’un concert, participe pleinement de l’enseignement.
C’est donc avec un réel plaisir que le Festival accueille à nouveau ce bel ensemble lors de cette 27e édition.
Concert en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental Emile Goué
Renseignements et réservations
Musique(s) en Marche 16 avenue Marc Purat 23000 GUERET
05 55 52 21 94 https://jazzalasout.com   .

EHPAD Le Bois Joli Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

