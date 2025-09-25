Jazz à la Sout’ exposition de photographies Espace Fayolle Guéret

Espace Fayolle 6 avenue Fayolle Guéret Creuse

Début : 2025-09-25

fin : 2025-10-31

2025-09-25

Exposition de photographies » un air de jazz, acte 11″ en partenariat avec Creusographie, Photolim87, l’Espace Fayolle et la Ville de Guéret dans le cadre du festival Jazz à la Sout’.

Creusographie et Photolim87 sont deux associations de photographes qui ont noué des liens forts d’amitié et de partenariat avec Musique(s) en Marche. Elles accompagnent le festival Jazz à La Sout’ depuis une dizaine d’années maintenant.

Près de 1000 photos sont réalisées chaque année.

Le résultat une photothèque très riche qu’il suffit de feuilleter pour revivre chaque concert, même des années après, et une sélection d’images de l’année précédente, tirées sur papier, qui vous sont présentées en exposition lors de chaque festival.

L’exposition 2025 retrace les moments forts de l’édition 2024. .

Espace Fayolle 6 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94

