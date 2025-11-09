Jazz à La Sout ODC Big Combo Espace André Lejeune Guéret
Jazz à La Sout ODC Big Combo Espace André Lejeune Guéret dimanche 9 novembre 2025.
Jazz à La Sout ODC Big Combo
Espace André Lejeune 2 avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Dans le cadre de Jazz à La Sout, concert organisé par Musique en Marche « De Charles Trenet à Glenn Miller ».
Pour ce concert de clôture du Festival et en cette année de commémorations du 80 ème anniversaire de la Seconde Guerre Mondiale, l’ODC Swing Memories a souhaité mettre à l’honneur deux artistes emblématiques de cette époque… .
Espace André Lejeune 2 avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94
English : Jazz à La Sout ODC Big Combo
German : Jazz à La Sout ODC Big Combo
Italiano :
Espanol : Jazz à La Sout ODC Big Combo
L’événement Jazz à La Sout ODC Big Combo Guéret a été mis à jour le 2025-09-11 par Creuse Tourisme