Jazz à La Sout ODC Big Combo Espace André Lejeune Guéret

Jazz à La Sout ODC Big Combo Espace André Lejeune Guéret dimanche 9 novembre 2025.

Jazz à La Sout ODC Big Combo

Espace André Lejeune 2 avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dans le cadre de Jazz à La Sout, concert organisé par Musique en Marche « De Charles Trenet à Glenn Miller ».

Pour ce concert de clôture du Festival et en cette année de commémorations du 80 ème anniversaire de la Seconde Guerre Mondiale, l’ODC Swing Memories a souhaité mettre à l’honneur deux artistes emblématiques de cette époque… .

Espace André Lejeune 2 avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94

English : Jazz à La Sout ODC Big Combo

German : Jazz à La Sout ODC Big Combo

Italiano :

Espanol : Jazz à La Sout ODC Big Combo

L’événement Jazz à La Sout ODC Big Combo Guéret a été mis à jour le 2025-09-11 par Creuse Tourisme