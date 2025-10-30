Jazz à La Sout présente Aquarela en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Dans le cadre du 27e Festival d’automne en Creuse de Jazz à La Sout.

Aquarela un trio pour une musique aux couleurs brésiliennes et aux rythmes endiablés ! .

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

