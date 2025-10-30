Jazz à La Sout présente Aquarela en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine
Jazz à La Sout présente Aquarela en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine jeudi 30 octobre 2025.
Jazz à La Sout présente Aquarela en concert
Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Dans le cadre du 27e Festival d’automne en Creuse de Jazz à La Sout.
Aquarela un trio pour une musique aux couleurs brésiliennes et aux rythmes endiablés ! .
Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr
English : Jazz à La Sout présente Aquarela en concert
German : Jazz à La Sout présente Aquarela en concert
Italiano :
Espanol : Jazz à La Sout présente Aquarela en concert
L’événement Jazz à La Sout présente Aquarela en concert La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien