Jazz à La Sout présente The Rooftop Barbershop en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine

Jazz à La Sout présente The Rooftop Barbershop en concert

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

27e Festival d’automne en Creuse de Jazz à La Sout.

Concert de The Rooftop Barbershop, un trio très inspiré par les quatuors barbershop ou les groupes vocaux tels les Mills Brothers ou les Andrew Sisters.

A trois voix, et dans des arrangements originaux, revivez l’âge d’or du swing des années 1920 et 1930. .

Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr

