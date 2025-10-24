Jazz à La Sout présente The Rooftop Barbershop en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine
Jazz à La Sout présente The Rooftop Barbershop en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine vendredi 24 octobre 2025.
Jazz à La Sout présente The Rooftop Barbershop en concert
Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
27e Festival d’automne en Creuse de Jazz à La Sout.
Concert de The Rooftop Barbershop, un trio très inspiré par les quatuors barbershop ou les groupes vocaux tels les Mills Brothers ou les Andrew Sisters.
A trois voix, et dans des arrangements originaux, revivez l’âge d’or du swing des années 1920 et 1930. .
Centre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94 memcmf23@orange.fr
