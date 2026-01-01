Jazz à la Trockette La Trockette Paris
Jazz à la Trockette La Trockette Paris vendredi 9 janvier 2026.
CONCERT + JAM 19h30
Atelier « learn a standard » 18h30
Evènement très attendu à la Trockette par les élèves du département Jazz du conservatoire Charles Munch
Le vendredi 09 janvier 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public adultes.
La Trockette 125 rue du Chemin Vert 75011 Paris
