Jazz à la Trockette La Trockette Paris

CONCERT + JAM 19h30

Atelier « learn a standard » 18h30

Evènement très attendu à la Trockette par les élèves du département Jazz du conservatoire Charles Munch

Le vendredi 09 janvier 2026

de 18h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public adultes.

La Trockette 125 rue du Chemin Vert 75011 Paris



