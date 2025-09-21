Jazz à l’abbaye ! Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Jazz à l’abbaye ! Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson dimanche 21 septembre 2025.

Jazz à l’abbaye ! Dimanche 21 septembre, 18h00 Abbaye des Prémontrés Meurthe-et-Moselle

10€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le projet « DOS Y MAS » a vu le jour en décembre 2016 à l’occasion d’un concert au New Morning, salle emblématique de Paris. Cette première rencontre artistique réunissait le percussionniste vénézuélien Orlando Poleo et le bassiste Bertrand Beruard, deux musiciens aux parcours riches et complémentaires. Ce concert a marqué le début d’une collaboration explorant des horizons musicaux originaux.

Pour cette performance, le duo sera rejoint par la saxophoniste Olga Amelchenko, dont la créativité et la richesse sonore apporteront une nouvelle dimension à la formation. L’association de la basse, des percussions et du saxophone propose une configuration inédite, jouant sur la complémentarité des registres et des textures sonores. Ensemble, le trio développe une approche musicale innovante, mettant en avant l’interaction et la fusion des timbres.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 10 32 http://www.abbaye-premontres.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-premontres.com/evenements/jazz-a-labbaye-dos-y-mas/ »}] L’Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIe siècle, est considérée comme l’un des plus beaux exemples d’architecture monastique de Lorraine. Édifiée de 1705 à 1735, l’abbaye est riche d’une histoire longue et mouvementée. Autrefois monastère des chanoines de l’ordre des Prémontrés jusqu’à la Révolution française, puis Petit Séminaire diocésain au XIXe siècle, elle devient hôpital civil dès 1912, puis militaire pendant les deux Guerres mondiales.

En septembre 1944, l’édifice est lourdement touché par les bombardements et laissé à l’état de ruine pendant près de 20 ans. Grâce à l’engagement de quelques fervents défenseurs du patrimoine, le monument est sauvé de la destruction et restauré en totalité dès la fin des années 1950. La seule partie n’ayant pas été touchée, le chœur, a fait l’objet d’un important chantier de restauration de 2014 à 2019, redonnant vie à un somptueux décor baroque.

Depuis 1964, l’abbaye est entièrement gérée par une association loi 1901 (à but non lucratif), qui lui donne un nouveau souffle en la transformant en centre culturel, aujourd’hui fréquenté par près de 90 000 visiteurs par an. Tout au long de l’année, l’Abbaye des Prémontrés présente une programmation culturelle riche et variée, mêlant expositions d’art, théâtre, conférences, événements thématiques et rencontres gastronomiques. Deux parkings gratuits sont disponibles à l’avant et à l’arrière du monument, à proximité du centre-ville et de la gare de Pont-à-Mousson. Le site est accessible depuis l’A31.

Le projet « DOS Y MAS » a vu le jour en décembre 2016 à l’occasion d’un concert au New Morning, salle emblématique de Paris. Cette première rencontre artistique réunissait le percussionniste Orlando…

© DR