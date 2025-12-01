Jazz à Léon Place de la Madeleine Morlaix

Jazz à Léon

Place de la Madeleine Bar associatif des eux Rivières Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le groupe Jazz à Léon réunit 5 à 6 musiciens, finistériens, passionnés par la musique de Jazz New Orleans. Née sur les bords du Mississipi, cette musique festive et conviviale est celle des pionniers du jazz des années 20 qui se jouait principalement dans la rue puis dans les cabarets. Dans un esprit de respect de la tradition mais avec liberté et bonne humeur, les musiciens de Jazz à Léon interprètent ces grands standards désormais centenaires, pour le plus grand plaisir des amateurs de swing, de charleston ou de fox-trot. Ce concert est organisé par les associations Aux Deux Rivières et La Souris Noire . .

Place de la Madeleine Bar associatif des eux Rivières Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

English :

L’événement Jazz à Léon Morlaix a été mis à jour le 2025-12-09 par OT BAIE DE MORLAIX