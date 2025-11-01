Jazz à l’Etage Rennes

Jazz à l’Etage

Esplanade Charles de Gaulle Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-14

2026-03-11

Depuis plus de 10 ans, Jazz à l’étage s’est donné pour mission de redessiner le paysage artistique rennais et malouin. Pari réussi ! Le jazz y a soufflé un vent de jeunesse qui a emballé les corps et les cœurs, plus nombreux chaque année. Piano, saxo, trompette, accordéon, clarinette, contrebasse… se donneront cette année encore la réplique pour votre plus grand bonheur. Laissez-vous porter par un doux mélange d’instruments, de sons et de voix ; découvrez un festival où les jeunes générations se mêlent avec enthousiasme aux amateurs et connaisseurs de jazz. Une musique sans frontière géographique, de style ou de classe mais avec pour dénominateurs communs l’engagement, la prise de risque et l’exigence des musiciens qui la crée et la joue la recette de Jazz à l’étage n’a pas fini de vous faire vibrer ! .

Esplanade Charles de Gaulle Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 67 11 66

