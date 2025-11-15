Jazz à l’Ouest : concert Himéra & Endless summer MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Jazz à l'Ouest : concert Himéra & Endless summer MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Samedi 15 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

18 € / 14 €

Soirée sous le signe du jazz dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest et avec l’association Blackbird

Ce concert s’incrit dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest édition 2025, la MJC Pacé est un lieu partenaire du festival, et est organisé conjointement par la MJC Pacé et l’association rennaise Blackbird.

Deux groupes sont programmés pour un double plateau dans la salle l’Escapade à partir de 20h30. Le trio breton Himéra en 1ére partie, puis le quartet de David Alain alias Endless Summer pour l’hommage à Chet Baker « Tribute to Chet by Muppet ».

DISTRIBUTION :

Himera trio > Iwan AUDRAN : percussions, chant en breton, Brieuc STIEVENARD : trompette, bugle, synthé, effets Martin CHENU NOURY : guitare électrique, effets, compositions

Endless Summer > David Alain : Chant, Emilien Landais : trompette, Benjamin Proust : guitare, Dédé Julien Pinel : Contrebasse

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine