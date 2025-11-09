Jazz à l’Ouest Saison Culturelle Bédée Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-09 16:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Dans le cadre de la saison culturelle, LaCoustik vous propose le concert « Jazz à l’Ouest » de Marcel Powell et Charlotte Ly le dimanche 9 novembre à 16h30.

Marcel Powell a son propre accent.

Il est impossible de ne pas associer sa musique à celle de son maître et père, Baden Powell, qui a laissé son empreinte dans l’histoire de la guitare.

Né à Paris en 1982, il a enregistré douze albums en tant que compositeur dont deux avec son père et son frère, le pianiste Philippe Powell basé en France.

Installé à Rio de Janeiro, Marcel Powell s’inscrit dans le prolongement de l’expression musicale de l’âme Brésilienne revendiquant ses ascendances ibériques, noires et européennes.

Charlotte Ly

Sa guitare accompagne sa voix dans un dialogue harmonieux, jouant avec les silences et les nuances, et plongeant le public au cœur de ses souvenirs et de ses rêves.

Tarifs plein 10€ / réduit 8€ / gratuit pour les enfants de -12 ans. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

